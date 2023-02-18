Joey Suk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joey Suk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joey Suk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joey Suk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joey Suk 8 Temmuz 1989 tarihinde Deventer şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joey Suk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YSI Football Developers yapmaktadır. Joey Suk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 3 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Joey Suk'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Joey Suk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/joeysuk?igshid=1vdw0ppubxelf

Joey Suk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joey Suk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joey Suk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joey Suk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Go Ahead U21

1 Temmuz 2009 yılında Go Ahead Eagles

5 Ocak 2013 yılında Beerschot AC

1 Temmuz 2013 yılında NAC Breda

1 Temmuz 2016 yılında Go Ahead Eagles

3 Ağu 2018 yılında HNK Gorica

Joey Suk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joey Suk şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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