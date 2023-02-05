Joffrey Cuffaut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joffrey Cuffaut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joffrey Cuffaut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joffrey Cuffaut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joffrey Cuffaut 15 Mart 1988 tarihinde Méru şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joffrey Cuffaut Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S-C&M yapmaktadır. Joffrey Cuffaut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Joffrey Cuffaut'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joffrey Cuffaut Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joffrey Cuffaut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joffrey Cuffaut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joffrey Cuffaut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında AS Beauvais

1 Temmuz 2010 yılında Le Mans FC

1 Temmuz 2013 yılında AS Nancy

1 Temmuz 2018 yılında Valenciennes FC

Joffrey Cuffaut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joffrey Cuffaut şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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