Jofre Carreras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jofre Carreras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jofre Carreras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jofre Carreras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jofre Carreras 17 Haziran 2001 tarihinde Girona şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jofre Carreras Pagès şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jofre Carreras Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jofre Carreras, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 14 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jofre Carreras'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jofre Carreras Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jofre Carreras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jofre Carreras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jofre Carreras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2018 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2020 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2022 yılında Espanyol

14 Ağu 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2023 yılında Espanyol

Jofre Carreras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jofre Carreras şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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