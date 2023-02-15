Johan Arvidsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Arvidsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Arvidsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Arvidsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Arvidsson 25 Şubat 2000 tarihinde Kalmar şehrinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Arvidsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Johan Arvidsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Arvidsson'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Johan Arvidsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Arvidsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Arvidsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Arvidsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Kalmar U19

3 Şubat 2020 yılında Kalmar FF

29 Temmuz 2020 yılında Oskarshamns AIK

30 Kasım 2020 yılında Kalmar FF

22 Mart 2021 yılında Oskarshamns AIK

30 Kasım 2021 yılında Kalmar FF

25 Mart 2022 yılında Brage

Johan Arvidsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Arvidsson şuan IK Brage takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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