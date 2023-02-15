Johan Bangsbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Bangsbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Bangsbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Bangsbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Bangsbo 10 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mats Johan Edward Bångsbo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Bangsbo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nima Modyr yapmaktadır. Johan Bangsbo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Göteborg futbol takımında oynamaktadır. IFK Göteborg takımına 2 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Bangsbo'nin IFK Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Johan Bangsbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Bangsbo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Johan Bangsbo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Bangsbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Nisan 2022 yılında IFK Göteborg

Johan Bangsbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Bangsbo şuan IFK Göteborg takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Johan Bangsbo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Göteborg (-2022)

İsveç U21 takımında 14 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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