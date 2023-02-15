Johan Bengtsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Bengtsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Bengtsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Bengtsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Bengtsson 1 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Bengtsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Johan Bengtsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 2 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Johan Bengtsson'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Johan Bengtsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Bengtsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Bengtsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Bengtsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sundsvall U17

8 Ocak 2020 yılında Sundsvall U19

2 Temmuz 2020 yılında GIF Sundsvall

Johan Bengtsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Bengtsson şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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