Johan Brattberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Brattberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johan Brattberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johan Brattberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johan Brattberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Brattberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Johan Brattberg

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Brattberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Brattberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Brattberg 28 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Brattberg Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Sports Intermediation yapmaktadır. Johan Brattberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 15 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Johan Brattberg'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Johan Brattbergboyu ve yaşı kaç

Johan Brattberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Brattberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Johan Brattberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Brattberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Falkenberg

6 Şubat 2016 yılında Eskilsminne

31 Temmuz 2016 yılında Falkenberg

3 Ağu 2016 yılında Ullareds IK

30 Kasım 2016 yılında Falkenberg

15 Şubat 2021 yılında Häcken

31 Mart 2021 yılında Falkenberg

14 Temmuz 2021 yılında Häcken

10 Ocak 2022 yılında Utsiktens BK

17 Temmuz 2022 yılında Häcken

Johan Brattberg kimdir

Johan Brattberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Brattberg şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Falkenbergs FF

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Johan Brattberg nereli

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