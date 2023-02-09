Johan Carbonero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Carbonero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johan Carbonero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johan Carbonero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johan Carbonero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Carbonero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Johan Carbonero

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Carbonero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Carbonero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Carbonero 20 Temmuz 1999 tarihinde Santander de Quilichao şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Johan Stiven Carbonero Balanta şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Carbonero Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Johan Carbonero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 25 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Carbonero'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Johan Carbonero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/carboner00/

Johan Carboneroboyu ve yaşı kaç

Johan Carbonero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Carbonero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Johan Carbonero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Carbonero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Once Caldas

29 Eylül 2020 yılında Gimnasia

31 Aralık 2021 yılında Once Caldas

11 Ocak 2022 yılında Gimnasia

25 Haziran 2022 yılında Racing Club

Johan Carbonero kimdir

Johan Carbonero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Carbonero şuan Racing Club takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Johan Carbonero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya U23 takımında 21 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Johan Carbonero nereli

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