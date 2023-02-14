Johan Dahlin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Dahlin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Dahlin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Dahlin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Dahlin 8 Eylül 1986 tarihinde Trollhättan şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Johan Helge Dahlin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Dahlin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Johan Dahlin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 15 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Johan Dahlin'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Johan Dahlin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/27johandahlin/

Johan Dahlin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Dahlin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Johan Dahlin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Dahlin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Lyn FK

1 Ocak 2008 yılında Trelleborg

1 Ağu 2008 yılında Lyn FK

1 Temmuz 2009 yılında Malmö FF

1 Ocak 2014 yılında Gençlerbirliği

5 Ocak 2015 yılında Midtjylland

15 Temmuz 2017 yılında Malmö FF

Johan Dahlin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Dahlin şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Johan Dahlin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trollhättans FK, Asebrö IF, NTG/Lyn

İsveç takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 1 numaralı formasıyla 24 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

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