Johan Gastien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Gastien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Gastien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Gastien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Gastien 25 Ocak 1988 tarihinde Niort şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Gastien Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Louis DENOLLE yapmaktadır. Johan Gastien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Johan Gastien'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Johan Gastien Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Gastien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Johan Gastien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Gastien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Chamois Niort

1 Temmuz 2013 yılında Dijon

23 Ocak 2017 yılında Stade Brestois

1 Temmuz 2018 yılında Clermont Foot

Johan Gastien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Gastien şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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