Johan Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johan Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johan Gomez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johan Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Gomez 23 Temmuz 2001 tarihinde Arlington, Texas şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Johan Arath Gómez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Gomez Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Johan Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Johan Gomez'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Johan Gomez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/thejohangomez/

Johan Gomezboyu ve yaşı kaç

Johan Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Johan Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mayıs 2019 yılında North Texas SC

30 Ağu 2019 yılında Dallas Academy

31 Ağu 2019 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2020 yılında FC Porto B

8 Temmuz 2021 yılında FSV Zwickau

Johan Gomez kimdir

Johan Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Gomez şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

YMCA, Solar

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Johan Gomez nereli

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