Johan Hammar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Hammar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johan Hammar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johan Hammar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johan Hammar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Hammar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Johan Hammar

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Hammar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Hammar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Hammar 22 Şubat 1994 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Per Johan Gustav Hammar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Hammar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Johan Hammar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Johan Hammar'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Johan Hammar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/HammarJ

Johan Hammarboyu ve yaşı kaç

Johan Hammar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Hammar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Johan Hammar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Hammar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Everton U18

1 Temmuz 2012 yılında Everton U21

11 Şubat 2013 yılında Stockport

11 Mart 2013 yılında Everton U21

1 Temmuz 2013 yılında Malmö FF

13 Mart 2015 yılında Fredrikstad

1 Aralık 2015 yılında Malmö FF

28 Ocak 2016 yılında Örgryte

1 Ocak 2018 yılında Häcken

Johan Hammar kimdir

Johan Hammar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Hammar şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bunkeflo IF, Malmö FF, FC Everton

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Johan Hammar nereli

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