Johan Karlsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Karlsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Karlsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Karlsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Karlsson 20 Haziran 2001 tarihinde Uppsala şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Karlsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Johan Karlsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Karlsson'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Johan Karlsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Karlsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Karlsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Karlsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2019 yılında Sirius U19

12 Ağu 2020 yılında Sirius

11 Ağu 2022 yılında Kalmar FF

Johan Karlsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Karlsson şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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