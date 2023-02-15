Johan Kenneryd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Kenneryd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Kenneryd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Kenneryd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Kenneryd 1 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Kenneryd Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johan Kenneryd, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 10 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Kenneryd'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Johan Kenneryd Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Kenneryd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Johan Kenneryd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Kenneryd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mayıs 2022 yılında Värnamo

Johan Kenneryd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Kenneryd şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Lagans AIK (-2018), IFK Värnamo (2018-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.