Johan Kury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Kury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johan Kury kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johan Kury ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johan Kury kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Kury Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Johan Kury

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Kury adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Kury Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Kury 7 Ekim 2001 tarihinde La Chaux-de-Fonds şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Johan Marvin Kury şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Kury Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johan Kury, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yverdon Sport FC II futbol takımında oynamaktadır. Yverdon Sport FC II takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Kury'nin Yverdon Sport FC II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Johan Kuryboyu ve yaşı kaç

Johan Kury Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Kury isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Johan Kury Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Kury futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BEJUNE U18

1 Temmuz 2019 yılında Xamax FCS U21

1 Eylül 2020 yılında Chaux-de-Fonds

25 Temmuz 2022 yılında Yverdon II U21

Johan Kury kimdir

Johan Kury Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Kury şuan Yverdon Sport FC II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Johan Kury nereli

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