Johan Lara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Lara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Lara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Lara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Lara 28 Şubat 1999 tarihinde Ibarra şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Johan David Lara Medrano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Lara Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLSPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Johan Lara'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johan Lara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Lara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Lara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Lara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2018 yılında SD Aucas B

1 Ocak 2019 yılında SD Aucas

Johan Lara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Lara şuan SD Aucas takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Johan Lara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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