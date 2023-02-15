Johan Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johan Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johan Larsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johan Larsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Larsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Johan Larsson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Larsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Larsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Larsson 5 Mayıs 1990 tarihinde Kinna şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Johan Erik Larsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Larsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Essel sports management yapmaktadır. Johan Larsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 26 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Johan Larsson'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Johan Larssonboyu ve yaşı kaç

Johan Larsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Larsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Johan Larsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Larsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2010 yılında Elfsborg

2 Şubat 2015 yılında Bröndby IF

1 Ocak 2019 yılında Guingamp

27 Ağu 2019 yılında Bröndby IF

26 Şubat 2020 yılında Elfsborg

Johan Larsson kimdir

Johan Larsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Larsson şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kinna IF, IF Elfsborg (-2009)

Johan Larsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç takımında 2 numaralı formasıyla 17 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

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Johan Larsson nereli

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