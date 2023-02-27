Johan Madrid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Madrid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Madrid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Madrid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Madrid 26 Kasım 1996 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Johan Arturo Alexander Madrid Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Madrid Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igma Sports yapmaktadır. Johan Madrid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sporting Cristal futbol takımında oynamaktadır. Club Sporting Cristal takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Johan Madrid'nin Club Sporting Cristal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Johan Madrid Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/johanmadridreyes/

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Johan Madrid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Madrid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Johan Madrid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Madrid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Cienciano

31 Aralık 2015 yılında Sp. Cristal II

1 Ocak 2016 yılında Sport. Cristal

1 Ocak 2017 yılında Rosario FC

31 Aralık 2017 yılında Sport. Cristal

Johan Madrid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Madrid şuan Club Sporting Cristal takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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