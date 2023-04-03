Johan Manzambi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Manzambi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Manzambi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Johan Manzambi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Johan Manzambi 14 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Johan Manzambi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johan Manzambi, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Freiburg U19 futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg U19 takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johan Manzambi'nin SC Freiburg U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Johan Manzambi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Johan Manzambi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Servette U18
26 Ocak 2023 yılında SC Freiburg U19
Johan Manzambi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Johan Manzambi şuan SC Freiburg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Johan Manzambi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İsviçre U18 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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