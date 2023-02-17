Johan Meyer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Meyer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Meyer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Meyer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Meyer 5 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Meyer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johan Meyer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johan Meyer'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Johan Meyer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Meyer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Johan Meyer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Meyer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Nordsjaell. U19

20 Ocak 2023 yılında Lyngby BK U19

Johan Meyer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Meyer şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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