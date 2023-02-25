Johan Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Mina 15 Mayıs 2002 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Johan Andreé Mina Mendoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Mina Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Johan Mina, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Mina'nin CS Emelec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Johan Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında W. Bremen II

17 Ağustos 2021 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2022 yılında W. Bremen II

8 Temmuz 2022 yılında CS Emelec

30 Haziran 2023 yılında W. Bremen II

Johan Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Mina şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Johan Mina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U23 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U17 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 8 gol atmıştır.

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