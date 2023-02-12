Johan Mojica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Mojica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johan Mojica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johan Mojica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johan Mojica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Mojica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Johan Mojica

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Mojica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Mojica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Mojica 21 Ağu 1992 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kolombiya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Johan Andrés Mojica Palacio şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Mojica Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF Sport Management yapmaktadır. Johan Mojica, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Mojica'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Johan Mojica Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/11johanmojica

http://www.instagram.com/johanmojica/

Johan Mojicaboyu ve yaşı kaç

Johan Mojica Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Mojica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Johan Mojica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Mojica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Deportivo Cali

5 Temmuz 2013 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2014 yılında Deportivo Cali

28 Temmuz 2014 yılında Rayo Vallecano

29 Temmuz 2014 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2016 yılında Rayo Vallecano

31 Ocak 2017 yılında Girona FC

30 Haziran 2017 yılında Rayo Vallecano

18 Ağu 2017 yılında Girona FC

30 Haziran 2018 yılında Rayo Vallecano

1 Temmuz 2018 yılında Girona FC

22 Eylül 2020 yılında Atalanta

14 Ocak 2021 yılında Girona FC

15 Ocak 2021 yılında Elche CF

30 Haziran 2021 yılında Girona FC

8 Ağu 2021 yılında Elche CF

1 Eylül 2022 yılında Villarreal

Johan Mojica kimdir

Johan Mojica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Mojica şuan Villarreal takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Fútbol Club (-2012)

Johan Mojica Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 17 numaralı formasıyla 26 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Johan Mojica nereli

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