Johan Rapp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Rapp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Rapp adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Rapp Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Rapp 8 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Rapp Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Johan Rapp, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 10 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Johan Rapp'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Johan Rapp Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johan Rapp isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johan Rapp Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Rapp futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2018 yılında Malmö U19

10 Ağu 2020 yılında Landskrona

Johan Rapp Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Rapp şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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