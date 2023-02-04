Johaneko Louis Jean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johaneko Louis Jean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johaneko Louis Jean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johaneko Louis Jean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johaneko Louis Jean 28 Haziran 2004 tarihinde Bayonne şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johaneko Louis Jean Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johaneko Louis Jean, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Johaneko Louis Jean'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Johaneko Louis Jean Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johaneko Louis Jean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johaneko Louis Jean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johaneko Louis Jean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bordeaux U19

1 Temmuz 2021 yılında G. Bordeaux B

1 Temmuz 2022 yılında G. Bordeaux

Johaneko Louis Jean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johaneko Louis Jean şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Johaneko Louis Jean Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Labenne OSC (2010-2014), Aviron Bayonnais (2014-2019), FC Girondins de Bordeaux (2019-2021)

Fransa U18 takımında 2 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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