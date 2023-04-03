Johann Aegir Arnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johann Aegir Arnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johann Aegir Arnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johann Aegir Arnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johann Aegir Arnarsson 9 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Jóhann Ægir Arnarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johann Aegir Arnarsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 8 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Johann Aegir Arnarsson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 15 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Johann Aegir Arnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johann Aegir Arnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johann Aegir Arnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johann Aegir Arnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2020 yılında Hafnarfjördur

Johann Aegir Arnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johann Aegir Arnarsson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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