Johann Arni Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johann Arni Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johann Arni Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johann Arni Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johann Arni Gunnarsson 6 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johann Arni Gunnarsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Johann Arni Gunnarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Johann Arni Gunnarsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Ekim 2025 tarihinde bitmektedir.

Johann Arni Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johann Arni Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johann Arni Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johann Arni Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Fjölnir

17 Şubat 2022 yılında Stjarnan

Johann Arni Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johann Arni Gunnarsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Johann Arni Gunnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 19 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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