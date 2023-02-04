Johann Obiang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johann Obiang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johann Obiang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johann Obiang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johann Obiang 5 Temmuz 1993 tarihinde Le Blanc şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Gabon,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johann Obiang Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agence 442 yapmaktadır. Johann Obiang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Johann Obiang'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Johann Obiang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/obiangjoh/

Johann Obiang Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johann Obiang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johann Obiang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johann Obiang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Châteauroux B

1 Temmuz 2013 yılında LB Châteauroux

1 Temmuz 2016 yılında Troyes

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2019 yılında Le Puy Foot

1 Temmuz 2020 yılında Rodez AF

1 Temmuz 2022 yılında SM Caen

Johann Obiang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johann Obiang şuan SM Caen takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Johann Obiang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Ciron, LB Châteauroux

Gabon takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 44 maçta 0 gol atmıştır.

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