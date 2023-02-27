Johann Thor Arnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johann Thor Arnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johann Thor Arnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johann Thor Arnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johann Thor Arnarsson 7 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Jóhann Þór Arnarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johann Thor Arnarsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Johann Thor Arnarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 16 Kasım 2018 tarihinde katılmıştır. Johann Thor Arnarsson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Johann Thor Arnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johann Thor Arnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johann Thor Arnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johann Thor Arnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Kasım 2018 yılında Keflavík

7 Nisan 2021 yılında Vídir

16 Ekim 2021 yılında Keflavík

19 Mart 2022 yılında Vídir

31 Aralık 2022 yılında Keflavík

Johann Thor Arnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johann Thor Arnarsson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Johann Thor Arnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U17 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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