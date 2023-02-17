Johanna Omolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johanna Omolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johanna Omolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johanna Omolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johanna Omolo 31 Temmuz 1989 tarihinde Nairobi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kenya,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Johanna Ochieng Omolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johanna Omolo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VSMediation yapmaktadır. Johanna Omolo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

URSL Visé futbol takımında oynamaktadır. URSL Visé takımına 3 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Johanna Omolo'nin URSL Visé ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Johanna Omolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johanna Omolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johanna Omolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johanna Omolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında CS Visé

1 Temmuz 2009 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2011 yılında Beerschot AC

31 Ağu 2012 yılında Lommel United

30 Haziran 2013 yılında Beerschot AC

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

23 Eylül 2013 yılında Lommel United

27 Haziran 2014 yılında Royal Antwerp

25 Temmuz 2017 yılında Cercle Brugge

14 Ocak 2021 yılında BB Erzurumspor

11 Ağu 2021 yılında Kocaelispor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ekim 2022 yılında URSL Visé

Johanna Omolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johanna Omolo şuan URSL Visé takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Johanna Omolo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kenya takımında 8 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 6 gol atmıştır.

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