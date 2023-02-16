Johannes Brinkies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Brinkies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Brinkies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Brinkies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Brinkies 20 Haziran 1993 tarihinde Grevesmühlen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Brinkies Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Johannes Brinkies, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Johannes Brinkies'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Johannes Brinkies Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Brinkies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johannes Brinkies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Brinkies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında H. Rostock U17

1 Temmuz 2010 yılında H. Rostock U19

1 Temmuz 2011 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2016 yılında FSV Zwickau

Johannes Brinkies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Brinkies şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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