Johannes Dorfler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Dorfler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Dorfler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Dorfler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Dorfler 23 Ağu 1996 tarihinde Düsseldorf şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Dorfler Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beckster Int. yapmaktadır. Johannes Dorfler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Johannes Dorfler'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Johannes Dorfler Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/j_doerfler_/

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Johannes Dorfler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Dorfler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Johannes Dorfler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Dorfler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC M'gladb. U17

1 Temmuz 2013 yılında FC M'gladb. U19

1 Temmuz 2015 yılında MSV Duisburg II

1 Temmuz 2016 yılında KFC Uerdingen

1 Temmuz 2019 yılında Paderborn

31 Ocak 2020 yılında FSV Zwickau

30 Haziran 2020 yılında Paderborn

1 Temmuz 2022 yılında Waldh. Mannheim

30 Haziran 2023 yılında Paderborn

Johannes Dorfler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Dorfler şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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