Johannes Handl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Handl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johannes Handl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johannes Handl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johannes Handl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Handl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Handl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Handl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Handl 7 Mayıs 1998 tarihinde Graz şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Handl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Johannes Handl, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Johannes Handl'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Johannes Handlboyu ve yaşı kaç

Johannes Handl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Handl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Johannes Handl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Handl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ağu 2007 yılında Sturm Altyapı

1 Temmuz 2012 yılında Sturm Graz U15

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Ocak 2014 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2014 yılında Sturm Graz II

1 Temmuz 2017 yılında SV Lafnitz

20 Ocak 2019 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2019 yılında Austria Wien

Johannes Handl kimdir

Johannes Handl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Handl şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Frohnleiten (03/2003-), SK Sturm Graz

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Johannes Handl nereli

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