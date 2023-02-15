Johannes Kack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Kack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Kack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Kack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Kack 21 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Kack Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johannes Kack, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johannes Kack'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johannes Kack Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johannes Kack isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Johannes Kack Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Kack futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Trelleborg

Johannes Kack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Kack şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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