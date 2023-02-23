Johannes Kreidl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Kreidl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johannes Kreidl kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johannes Kreidl ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johannes Kreidl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Kreidl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johannes Kreidl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Kreidl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Kreidl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Kreidl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Kreidl 7 Mart 1996 tarihinde Hart im Zillertal şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Kreidl Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Johannes Kreidl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Johannes Kreidl'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Johannes Kreidl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Kreidl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Johannes Kreidl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Kreidl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2011 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2012 yılında AKA Tirol U18

16 Nisan 2014 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2014 yılında Hamburger SV II

2 Şubat 2016 yılında KuPS

31 Aralık 2016 yılında Hamburger SV II

16 Ocak 2017 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2018 yılında SV Ried

1 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında KuPS

Johannes Kreidl kimdir

Johannes Kreidl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Kreidl şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Fügen (08/2001-2010), AKA Tirol (2010-3/2014)

Johannes Kreidl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Avusturya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Johannes Kreidl nereli

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