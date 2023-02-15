Johannes Kristinn Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Kristinn Bjarnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Kristinn Bjarnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Kristinn Bjarnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Kristinn Bjarnason 24 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Aslen İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Kristinn Bjarnason Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johannes Kristinn Bjarnason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Johannes Kristinn Bjarnason'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Johannes Kristinn Bjarnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Johannes Kristinn Bjarnason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johannes Kristinn Bjarnason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Kristinn Bjarnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Norrköping

Johannes Kristinn Bjarnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Kristinn Bjarnason şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Johannes Kristinn Bjarnason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U19 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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