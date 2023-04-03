Johannes Kristinn Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Kristinn Bjarnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Johannes Kristinn Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johannes Kristinn Bjarnason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Johannes Kristinn Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Kristinn Bjarnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Kristinn Bjarnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Kristinn Bjarnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Kristinn Bjarnason 24 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Kristinn Bjarnason Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Johannes Kristinn Bjarnason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Johannes Kristinn Bjarnason'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Johannes Kristinn Bjarnasonboyu ve yaşı kaç

Johannes Kristinn Bjarnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Kristinn Bjarnason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Johannes Kristinn Bjarnason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Kristinn Bjarnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Norrköping

11 Şubat 2023 yılında KR Reykjavík

Johannes Kristinn Bjarnason kimdir

Johannes Kristinn Bjarnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Kristinn Bjarnason şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Johannes Kristinn Bjarnason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U19 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Johannes Kristinn Bjarnason nereli

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