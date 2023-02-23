Johannes Laaksonen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Laaksonen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Laaksonen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Laaksonen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Laaksonen 13 Aralık 1990 tarihinde Kotka şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Vesa Johannes Laaksonen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Laaksonen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johannes Laaksonen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Johannes Laaksonen'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Johannes Laaksonen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Laaksonen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johannes Laaksonen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Laaksonen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında FC KTP

1 Ocak 2013 yılında SJK Seinäjoki

14 Ocak 2019 yılında Sandnes Ulf

11 Ağustos 2020 yılında IFK Mariehamn

1 Ocak 2021 yılında FC KTP

Johannes Laaksonen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Laaksonen şuan FC KTP takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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