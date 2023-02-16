Johannes Manske kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Manske Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Manske adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Manske Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Manske 12 Şubat 2000 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Manske Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini USM yapmaktadır. Johannes Manske, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Johannes Manske'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Johannes Manske Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Manske isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johannes Manske Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Manske futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Zehlendorf U17

1 Temmuz 2017 yılında Zehlendorf U19

1 Temmuz 2019 yılında Viktoria Berlin

15 Temmuz 2020 yılında Altglienicke

1 Şubat 2021 yılında SC Freiburg II

30 Haziran 2021 yılında Altglienicke

1 Temmuz 2022 yılında SV Meppen

Johannes Manske Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Manske şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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