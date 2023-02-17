Johannes Naschberger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Naschberger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Naschberger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Naschberger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Naschberger 25 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Naschberger Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Johannes Naschberger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Johannes Naschberger'nin WSG Tirol ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Johannes Naschberger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Naschberger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johannes Naschberger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Naschberger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Temmuz 2009 yılında W. Innsbruck J.

27 Ağu 2012 yılında Liefering Alt.

13 Ağu 2013 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Tirol U16

13 Nisan 2017 yılında SV Wörgl

1 Ağu 2020 yılında WSG Tirol

Johannes Naschberger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Naschberger şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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