Johannes Steinbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Steinbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Steinbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Steinbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Steinbach 2 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Steinbach Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johannes Steinbach, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Johannes Steinbach'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johannes Steinbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Steinbach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johannes Steinbach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Steinbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında B. Neunkirchen

1 Temmuz 2012 yılında Vict. Rosport

1 Temmuz 2017 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2020 yılında Vict. Rosport

Johannes Steinbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Steinbach şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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