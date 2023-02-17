Johannes Tartarotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Tartarotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Tartarotti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Tartarotti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Tartarotti 2 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Tartarotti Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sportfront Global yapmaktadır. Johannes Tartarotti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Johannes Tartarotti'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Johannes Tartarotti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Tartarotti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johannes Tartarotti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Tartarotti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2010 yılında Langenegg J.

1 Temmuz 2011 yılında Bezau Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2014 yılında Vorarlberg U16

1 Temmuz 2015 yılında Vorarlberg U18

1 Temmuz 2016 yılında Altach Juniors

1 Temmuz 2017 yılında SCR Altach

30 Temmuz 2018 yılında Wiener Neustadt

30 Haziran 2019 yılında SCR Altach

Johannes Tartarotti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Tartarotti şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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