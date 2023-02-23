Johannes Viitala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Viitala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Viitala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Johannes Viitala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Johannes Viitala 10 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Johannes Viitala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johannes Viitala, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ilves Tampere U19 futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Johannes Viitala'nin Ilves Tampere U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Johannes Viitala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Johannes Viitala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Johannes Viitala şuan Ilves Tampere U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Johannes Viitala Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Finlandiya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 29 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.
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