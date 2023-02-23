Johannes Viitala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Viitala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Johannes Viitala kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johannes Viitala ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.