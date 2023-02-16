Johannes Wurtz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Wurtz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Wurtz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Wurtz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Wurtz 19 Haziran 1992 tarihinde Neunkirchen şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Wurtz Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B360 Sports Agency yapmaktadır. Johannes Wurtz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 18 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Johannes Wurtz'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Johannes Wurtz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Wurtz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johannes Wurtz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Wurtz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Saarbrücken U17

1 Temmuz 2009 yılında Saarbrücken U19

1 Temmuz 2011 yılında Saarbrücken

1 Temmuz 2012 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2013 yılında W. Bremen

2 Eylül 2013 yılında Paderborn

30 Haziran 2014 yılında W. Bremen

1 Temmuz 2014 yılında Greuther Fürth

1 Temmuz 2016 yılında Bochum

23 Ağu 2018 yılında Darmstadt 98

18 Ağu 2020 yılında Wehen Wiesbaden

Johannes Wurtz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Wurtz şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Johannes Wurtz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DJK Bexbach (1996-2005), 1.FC Saarbrücken (2005-2011)

Almanya U20 takımında 27 numaralı formasıyla 10 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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