Johannes Yli Kokko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johannes Yli Kokko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johannes Yli Kokko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johannes Yli Kokko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johannes Yli Kokko 24 Ağustos 2001 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johannes Yli Kokko Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aaltoa yapmaktadır. Johannes Yli Kokko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Johannes Yli Kokko'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Johannes Yli Kokko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johannes Yli Kokko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johannes Yli Kokko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johannes Yli Kokko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Klubi 04

1 Ocak 2022 yılında HJK Helsinki

Johannes Yli Kokko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johannes Yli Kokko şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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