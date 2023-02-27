Johao Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johao Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johao Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johao Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johao Martinez 20 Nisan 1999 tarihinde Maracaibo, Zulia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Johao Alberto Martínez Villegas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johao Martinez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RedanSports yapmaktadır. Johao Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Johao Martinez'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Johao Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johao Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Johao Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johao Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Zulia FC

1 Ocak 2020 yılında Deportivo JBL

1 Temmuz 2021 yılında Atl. Chiriquí

1 Şubat 2022 yılında Daugavpils

Johao Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johao Martinez şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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