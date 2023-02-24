John Asprilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Asprilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Asprilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Asprilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Asprilla 3 Ocak 1994 tarihinde Apartado şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da John Fredy Asprilla de los Ríos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Asprilla Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pro Talent yapmaktadır. John Asprilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. John Asprilla'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

John Asprilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Asprilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Asprilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Asprilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2022 yılında J. Bihac

John Asprilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Asprilla şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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