John Campoverde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Campoverde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Campoverde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Campoverde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Campoverde 18 Ekim 1997 tarihinde Cuenca şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da John Dennis Campoverde Ramírez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Campoverde Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JMG Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 23 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. John Campoverde'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Campoverde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Campoverde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Campoverde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Campoverde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Inter Altyapı

1 Ocak 2013 yılında Cuenca B

1 Ocak 2016 yılında Dep. Cuenca U20

1 Ocak 2017 yılında Cuenca B

27 Şubat 2018 yılında Fuerza Amarilla

1 Ağustos 2020 yılında Club La Paz

23 Şubat 2021 yılında Dep. Cuenca

John Campoverde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Campoverde şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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