John Fajardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Fajardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Fajardo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? John Fajardo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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John Fajardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Fajardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Fajardo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Fajardo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Fajardo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Fajardo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Fajardo 24 Şubat 1989 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da John Anderson Fajardo Pinchi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Fajardo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Fajardo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universidad Técnica de Cajamarca futbol takımında oynamaktadır. Universidad Técnica de Cajamarca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. John Fajardo'nin Universidad Técnica de Cajamarca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Fajardo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Fajardo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

John Fajardo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Fajardo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Universitario

1 Ocak 2009 yılında FBC Melgar

1 Ocak 2010 yılında A. Cochahuayco

1 Haziran 2010 yılında Fuerza Minera

1 Ocak 2011 yılında Fran. San Román

1 Ocak 2013 yılında Fuerza Minera

1 Ocak 2014 yılında Alfredo Salinas

1 Ocak 2015 yılında Sport Loreto

1 Ocak 2016 yılında Dep. Binacional

7 Ocak 2019 yılında Sport Huancayo

11 Temmuz 2019 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2021 yılında Carlos Stein

25 Mart 2021 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2022 yılında Carlos Stein

1 Ocak 2023 yılında UTC

John Fajardo kimdir

John Fajardo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Fajardo şuan Universidad Técnica de Cajamarca takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

John Fajardo nereli

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