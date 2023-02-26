John Green kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Green Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Green adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Green Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Green 6 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Green Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına - tarihinde katılmıştır. John Green'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Green Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Green isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Green Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Green Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Green şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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