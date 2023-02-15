John Guidetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Guidetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Guidetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Guidetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Guidetti 15 Nisan 1992 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı John Alberto Fernando Andres Luigi Olof Guidetti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Guidetti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. John Guidetti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AIK Solna futbol takımında oynamaktadır. AIK Solna takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. John Guidetti'nin AIK Solna ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

John Guidetti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/superguidetti

http://www.instagram.com/johnguidetti/

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John Guidetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

John Guidetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

John Guidetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Guidetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Man City U18

1 Temmuz 2008 yılında Man. City

1 Nisan 2010 yılında Brommapojkarna

30 Haziran 2010 yılında Man. City

25 Kasım 2010 yılında Burnley

31 Aralık 2010 yılında Man. City

31 Ağu 2011 yılında Feyenoord

30 Haziran 2012 yılında Man. City

14 Ocak 2014 yılında Stoke

31 Mayıs 2014 yılında Man. City

1 Eylül 2014 yılında Celtic

31 Mayıs 2015 yılında Man. City

11 Temmuz 2015 yılında Celta Vigo

8 Ocak 2018 yılında Alavés

30 Haziran 2018 yılında Celta Vigo

1 Temmuz 2018 yılında Alavés

17 Ocak 2020 yılında Hannover

30 Haziran 2020 yılında Alavés

15 Temmuz 2022 yılında AIK

John Guidetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Guidetti şuan AIK Solna takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

John Guidetti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (1998-2002), Impala Bromma Boys (2002-03), Mathare Youth Sports Association (2003-04), Ligi Ndogo (2004-2005)

İsveç takımında 11 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 3 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 10 numaralı formasıyla 4 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 12 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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